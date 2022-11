Foot - Equipe de France

Equipe de France : De 2018 à 2022, l'incroyable retour d'Adrien Rabiot

Publié le 3 novembre 2022 à 05h30

Thibault Morlain

Le 9 novembre prochain, à l'occasion du journal de 20h de TF1, Didier Deschamps communiquera sa liste des joueurs appelés pour représenter l'équipe de France lors de la Coupe du Monde au Qatar. Et compte tenu des absences au milieu de terrain, on devrait retrouver Adrien Rabiot. Une chance incroyable pour le joueur de la Juventus quand on sait ce qui est arrivé il y a un peu plus de 4 ans de cela, juste avant la Coupe du Monde 2018.

Quel sera le visage de l'équipe de France au Qatar pour la Coupe du Monde ? Au milieu de terrain, Didier Deschamps devra faire avec des absences et pas des moindres. N'Golo Kanté et Paul Pogba ont ainsi dû déclarer forfait. Qui fera alors la paire dans l'entrejeu ? Alors qu'Aurélien Tchouaméni semble assuré d'être titulaire, c'est Adrien Rabiot qui pourrait l'accompagner lors du premier match du Mondial, le 22 novembre prochain contre l'Australie.

Équipe de France : Coup de tonnerre pour Pogba, un soldat de Deschamps réagit https://t.co/mdSSZDeQG2 pic.twitter.com/gFbRgxu9wn — le10sport (@le10sport) November 2, 2022

Cadre des Bleus en 2022

Depuis le début de la saison, Adrien Rabiot enchaine les belles performances sous le maillot de la Juventus. Si la saison de la Vieille Dame n'est pas simple, le niveau du Français est lui à la hauteur. Et cela n'aurait pas échappé au staff de l'équipe de France. Selon Le Parisien , l'entourage des Bleus apprécierait de voir Adrien Rabiot à un tel niveau, d'autant plus suite au forfait de Paul Pogba. Ainsi, à 27 ans, l'ex du PSG est idéalement placé pour obtenir une place de titulaire avec l'équipe de France à la Coupe du Monde.

La polémique de 2018