Foot - Equipe de France

Equipe de France : Pogba a commis une erreur fatale, Deschamps va enrager

Publié le 1 novembre 2022 à 20h30

Arthur Montagne

C'est désormais officiel, Pau Pogba a été contraint de déclarer forfait pour la Coupe du monde. Le milieu de terrain de la Juventus ne défendra pas son titre avec l'équipe de France et c'est un sacré coup dur pour Didier Deschamps compte tenu du rôle de l'ancien Mancunien dans le groupe. Et pourtant, sans cette erreur, Paul Pogba aurait bien pu postuler à une place au Mondial.

Au Qatar, le milieu de terrain de l'équipe de France sera totalement renouvelé. Et pour cause, après N'Golo Kanté, c'est Paul Pogba qui est contraint de déclarer forfait pour la Coupe du monde au Qatar. Didier Deschamps perd donc son duo si important dans la quête du titre en Russie. Par le biais d'un communiqué, Rafaela Pimenta a officialisé la nouvelle. « Après des examens médicaux hier (dimanche) et aujourd'hui (lundi), il est extrêmement douloureux d'informer que Paul Pogba aura encore besoin de rééducation après son opération (d'un genou début septembre). Pour cette raison, Paul ne pourra pas rejoindre (...) l'équipe de France au Qatar », a confié la représentante du joueur. Un coup dure pour les Bleus, mais également pour la Juventus qui n'a toujours pas pu aligner Paul Pogba depuis le début de la saison.

Coupe du monde 2022 : L’énorme coup de gueule de la Juventus après le forfait de Pogba https://t.co/eIHyjQejOk pic.twitter.com/oOk2q56S7c — le10sport (@le10sport) November 1, 2022

L'opération qui aurait pu tout changer...

D'abord touché à un genou, Paul Pogba avait refusé de se faire opérer l'été dernier, avant de changer d'avis en septembre. Et alors qu'il semblait être sur le retour, le milieu de terrain a rechuté, à la cuisse cette fois-ci. Une situation qui agace Massimiliano Allegri, persuadé qu'une opération plus rapide aurait pu tout changer. « Je n'ai pas encore parlé à Paul. Ça ne sert à rien de répéter ce qui a déjà été dit. Une fois qu'il a pris la décision de ne pas se faire opérer, juste après sa blessure (début août), il est normal que l'espoir de voir Paul jouer avec la Juventus et au Mondial était réduit au minimum », lance le coach de la Juventus en conférence de presse.

«Nous sommes pénalisés car nous n'avons jamais eu à disposition un tel joueur»