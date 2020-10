Foot - Equipe de France

Equipe de France : Pogba sous le charme de Camavinga !

Publié le 8 octobre 2020 à 22h50 par H.K.

Auteur de son premier but lors de sa première titularisation sous le maillot de l’équipe de France, Eduardo Camavinga ne cesse d’impressionner, de par sa maturité et son talent. Des qualités qui ne laissent pas un certain Paul Pogba insensible…