Foot - Equipe de France

Équipe de France : Olivier Giroud annonce la couleur pour son retour !

Publié le 22 mars 2022 à 20h25 par La rédaction

Rappelé par Didier Deschamps pour la première fois depuis l’élimination de l’Équipe de France à l’Euro l’été dernier, Olivier Giroud revient avec la volonté de se rapprocher du record de buts détenu par Thierry Henry.