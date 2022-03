Foot - Équipe de France

Équipe de France : Nkunku affiche déjà un grand objectif avec les Bleus !

Publié le 17 mars 2022 à 23h06 par P.L. mis à jour le 17 mars 2022 à 23h07

Sélectionné pour le prochain rassemblement de l'Équipe de France grâce à ses prestations satisfaisantes avec le RB Leipzig, Christopher a affiché une grande satisfaction au moment d'évoquer le sujet. Le joueur est d'ailleurs déterminé à y rester le plus longtemps possible.