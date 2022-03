Foot - Équipe de France

Polémique : Deschamps se prononce sur Kurt Zouma

Largement pointé du doigt depuis la diffusion de la vidéo faisant état de maltraitance sur son chat, Kurt Zouma a été écarté de l’équipe de France pour des raisons uniquement sportives comme l’a indiqué Didier Deschamps.