Équipe de France : Mbappé, Benzema... Deschamps met les choses au clair pour Giroud !

Publié le 21 mars 2022 à 16h30 par Amadou Diawara

Alors que Karim Benzema est forfait, Didier Deschamps a décidé de rappeler Olivier Giroud. Présent en conférence de presse ce lundi, le sélectionneur des Bleus a lâché toutes ses vérités sur le retour du buteur du Milan AC, profitant de l'occasion pour évoquer sa concurrence avec Karim Benzema et Kylian Mbappé.

Depuis la fin de l'Euro, Didier Deschamps a laissé Olivier Giroud de côté. En effet, lors des derniers rassemblements, le sélectionneur français a préféré se passer des services du buteur du Milan AC. Alors que les Bleus affronteront la Côte d'Ivoire (vendredi) et l'Afrique du Sud (mardi 29 mars), Didier Deschamps avait décidé dans un premier temps de ne pas convoquer Olivier Giroud, préférant miser sur Karim Benzema, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Wissam Ben Yedder ou encore Christopher Nkunku. Mais avec le forfait de dernière minute de la star du Real Madrid, le champion du monde 98 a finalement décidé d'appeler le vétéran de 35 ans. Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, Didier Deschamps a expliqué en détail son choix de prendre Olivier Giroud pour remplacer Karim Benzema.

«Ce n'est pas lié à la présence Kylian Mbappé ou Karim Benzema»