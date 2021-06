Foot - Equipe de France

Équipe de France : Nouvelles rassurantes pour Digne et Hernandez !

Publié le 24 juin 2021 à 22h05 par La rédaction

Tous deux sortis sur blessures contre le Portugal, Lucas Digne et Lucas Hernandez vont rester avec le groupe. Les deux français ont passé des examens qui ont rassuré le staff des Bleus.