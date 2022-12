Équipe de France : Nouvelle révélation sur l’arrivée de Zidane

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Depuis son départ du Real Madrid, Zinédine Zidane attend le poste de sélectionneur de l’équipe de France. Cependant, avant la finale de la Coupe du monde, Didier Deschamps a confié qu’il se sentait bien à ce poste. Pour le moment, l’arrivée de Zizou à la tête des Bleus ne serait pas la tendance.

Alors que Didier Deschamps sera en fin de contrat après la Coupe du monde, la potentielle arrivée de Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France fait parler. Libre depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zizou semble attendre son tour. Mais pour le moment, Didier Deschamps se sent bien à son poste.

« Je suis bien, très bien même »

« L’équipe de France a toujours été pour moi la plus belle chose qui me soit arrivé, en tant que joueur d’abord, puis en tant que sélectionneur. C’est la passion, le très, très haut niveau. Je suis bien, très bien même, très heureux d’être dans cette fonction-là. Mais le plus important, ça n’a jamais été moi, ça a toujours été l’équipe de France, je considère qu’elle est au-dessus de tout. Je suis à son service depuis dix ans et encore là pour le match de demain », a rappelé le sélectionneur des Bleus en conférence de presse, à un jour de la finale de la Coupe du monde.

