Équipe de France : Nouvelle galère pour Deschamps avec un joueur du PSG ?

Publié le 1 novembre 2022 à 15h00

Guillaume de Saint Sauveur

Tout juste revenu d’une longue période de blessure, Presnel Kimpembe vient à peine de rechuter et a été contraint de déclarer forfait pour le déplacement du PSG sur la pelouse de la Juventus Turin mercredi, en Ligue des Champions. Une nouvelle absence de taille pour Didier Deschamps et l’équipe de France en Coupe du Monde ?

Le 10 septembre dernier, Presnel Kimpembe s’était sérieusement blessé à la cuisse gauche contre Brest, et le défenseur central du PSG avait par la suite été éloigné des terrains pendant près de deux mois. De retour la semaine passée contre le Maccabi Haïfa avec une entrée en cours de jeu, Kimpembe affichait des signaux rassurants en enchainant quelques jours plus tard par une titularisation contre Troyes au Parc des Princes. Mais le numéro 3 du PSG a finalement rechuté…

Kimpembe rechute, inquiétude pour le Mondial

En effet, le PSG vient de communiquer son groupe pour le déplacement sur la pelouse de la Juventus Turin mercredi soir en Ligue des Champions, et Presnel Kimpembe a malheureusement été obligé de déclarer forfait : « Suite à un coup, Presnel Kimpembe présente une gêne au tendon d’Achille droit et restera en soins au Centre d’entraînement », précise le communiqué du PSG. Une situation qui va forcément préoccuper Didier Deschamps, puisque le sélectionneur de l’équipe de France annoncera sa liste pour la Coupe du Monde au Qatar le 9 novembre prochain et qu’il doit déjà composer avec un nombre très important de joueurs forfaits comme Paul Pogba, N’Golo Kanté, Mike Maignan, Raphaël Varane…

