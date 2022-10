Foot - Équipe de France

Équipe de France : Pogba, Varane... Deschamps reçoit une candidature inattendue pour le Mondial

Publié le 31 octobre 2022 à 23h30

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il est confronté à une cascade de blessures à l’approche de la Coupe du monde, Didier Deschamps pourrait être contraint de miser sur de jeunes éléments pour l'évènement au Qatar. Le profil de Mohamed Simakan, polyvalent avec Leipzig, pourrait notamment retenir son attention. De son côté, le joueur de 22 ans se tient prêt.

Après N’Golo Kanté, un nouveau cadre des Bleus est officiellement forfait pour la Coupe du monde (20 novembre - 18 décembre). Après sa blessure au genou droit, Paul Pogba a été touché la cuisse et doit faire une croix sur la compétition au Qatar. Un coup dur auquel s’attendait Didier Deschamps, alors que Pogba n’a pas disputé la moindre rencontre cette saison. Désormais, les regards sont tournés vers Raphaël Varane, blessé à la cuisse droite le 22 octobre dernier contre Chelsea, toujours incertain. Face à ces nombreuses blessures, Didier Deschamps pourrait réserver quelques surprises dans sa liste le 9 novembre prochain.

« C’est le but pour tout joueur français »

Enchaînant les bonnes prestations à Leipzig, Mohamed Simakan croit notamment en ses chances de pouvoir disputer la Coupe du monde dans quelques semaines comme il l’a expliqué sur beIN SPORTS ce lundi : « C’est le but pour tout joueur français, pour tous les joueurs qui jouent les compétitions majeures. C’est important de ne pas se dénigrer soi-même pour ces choses-là, comme la Coupe du Monde ou les compétitions internationales. Si les performances sont là, pourquoi pas ? On se dit qu’on va regarder attentivement et voir ce qui va se passer. »

Polyvalent, Simakan pose sa candidature