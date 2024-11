Équipe de France : Mbappé sanctionné par Deschamps ? Il rétablit la vérité !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En difficulté sur, et en dehors des terrains en ce début de saison, Kylian Mbappé n’a pas été convoqué par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement international. Si le sélectionneur a affirmé qu’il ne s’agissait uniquement que d’une décision personnelle et établie avec le joueur, c’est également ce qu’a affirmé le président de la FFF Philippe Diallo ce samedi.

Kylian Mbappé dans la tourmente. Accusé de viol après un voyage en Suède, mais surtout en perte de vitesse au Real Madrid, l’attaquant français a indirectement créé une énorme surprise ce jeudi. Et pour cause, pour la deuxième fois consécutive, Mbappé n’a pas été convoqué par Didier Deschamps, qui a décidé de se passer de son capitaine pour la prochaine trêve internationale, avec les Bleus qui affronteront Israël et l’Italie en Ligue des Nations la semaine prochaine.

Deschamps s’est expliqué sur l’absence de Mbappé

Après avoir divulgué sa liste, Didier Deschamps a tenu à se montrer rassurant, il ne s’agissait pas d’une sanction à l’encontre de Kylian Mbappé, qui souhaitait pourtant rallier l’équipe de France. « J'ai discuté avec lui et j'ai pris cette décision pour ce rassemblement-là parce que je pense que c'est mieux comme ça, a-t-il tranché. Je ne vais pas argumenter. Je peux vous dire deux choses. La première, c'est que Kylian (Mbappé) voulait venir. La deuxième, c'est que ce ne sont pas les problèmes extrasportifs qui entrent en compte puisque la présomption d'innocence existe et doit exister. C'est une décision ponctuelle. C'est ma décision parce que je pense que c'est mieux comme ça. Je ne veux pas vous en dire plus, j'assume cette décision », expliquait ainsi Deschamps jeudi.

« Il n’y a aucun aspect de sanction »

Au cours d’un entretien accordé à Ouest-France, Philippe Diallo a tenu un discours similaire ce samedi : « Il n’y a aucun aspect de sanction. Kylian Mbappé a énormément apporté aux Bleus. Il le fera encore. Actuellement, il se trouve dans une période plus délicate. Je ne l'ai pas eu directement, parce que je sais que Didier (Deschamps) lui parle régulièrement et a même été le voir. Il me tient au courant de ces échanges. Je n'ai pas ressenti le besoin de m'immiscer dans cela », a expliqué le président de la FFF.