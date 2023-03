Équipe de France : Mbappé crève l’écran, la réaction surprenante du vestiaire

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Lors de la rencontre entre l’équipe de France et les Pays-Bas, Kylian Mbappé a porté le brassard des Bleus pour la première fois de sa jeune carrière. Auteur d’un doublé et d’une passe décisive, l’attaquant français a encore été irrésistible. Mais cela ne surprend même plus Eduardo Camavinga, habitué à ce type de performance.

Cette première de l’année pour l’équipe de France marquait le début d’une nouvelle ère. Avec la retraite internationale d’Hugo Lloris, Didier Deschamps a dû nommer un nouveau capitaine et il a opté pour Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG, auteur d’un doublé et d’une passe décisive, n’a pas manqué ses débuts avec ce nouveau statut.

Mbappé déjà décisif

Passeur dès l’entame pour Antoine Griezmann, le vice-capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé a ensuite ouvert son compteur sur sa première occasion. D’une sublime frappe croisée, le buteur des Bleus a inscrit un doublé en fin de rencontre. Pas de quoi surprendre Eduardo Camavinga qui commence à avoir l’habitude.

«Ça me surprend plus»