Equipe de France : Mbappé blessé, qui doit le remplacer ?

Kylian Mbappé est plus qu'incertain pour la prochaine rencontre de l'Euro face aux Pays-Bas. Son forfait a même été annoncé par certains médias. Le nouveau joueur du Real Madrid souffre d'une fracture du nez et devrait être remplacé. Didier Deschamps dispose de plusieurs options sous ses yeux. Un favori se dégage.

L'horizon s'est obscurci. Malgré la victoire de l'équipe de France face à l'Autriche (1-0) lors de son entrée en lice à l'Euro, les yeux de Didier Deschamps traduisaient une certaine inquiétude. Peu avant le coup de sifflet final, Kylian Mbappé était resté au sol, en sang, à la suite d'un choc avec Kevin Danso. Les examens ont montré une fracture du nez. Heureusement pour la star des Bleus, cette blessure ne nécessite aucune opération. Mais Mbappé va devoir observer plusieurs jours de repos. L'Equipe a nnonçait son forfait pour la prochaine rencontre face aux Pays-Bas prévue vendredi. La FFF n'a pas souhaité confirmer cette nouvelle : « À la suite de sa fracture du nez lundi contre l’Autriche, Kylian Mbappé demeure incertain. Un nouveau point sera effectué demain (mercredi) ».

Un favori se dégage

Mais Mbappé va devoir laisser sa place dans l'axe, au moins lors du prochain match. L'option la plus probable est celle de relancer Olivier Giroud. « Dans mon esprit, en cas d’absence de Mbappé, Giroud part favori. Thuram répond aux consignes de Deschamps à gauche et assure une forme d'équilibre. Malgré la saison de l’attaquant de l’Inter Milan dans l’axe, je ne vois pas le sélectionneur le replacer » a confié Hugo Delom, journaliste pour L'Equipe . Selon RMC, le buteur a ressenti une gêne aux adducteurs, mais son tournoi n'est pas compromis.

D'autres solutions sont possibles pour Deschamps