Equipe de France : Mbappé a un soutien inattendu en Argentine après la polémique

Pour l’Argentine, la finale de la Coupe du monde était l’occasion parfaite de donner une terrible leçon à Kylian Mbappé. Il y a quelques mois, l’international français avait fait polémique suite à ses propos sur le football sud-américain. Lionel Messi et ses coéquipiers ont alors fait mentir Mbappé, mais de son côté, Lionel Scaloni n’a pas voulu rajouter de l’huile sur le feu.

En Amérique du Sud, Kylian Mbappé ne s’est pas fait que des amis dernièrement. En effet, l’attaquant du PSG avait tenu des propos qui ont fait énormément réagir de l’autre côté de l’Atlantique. « L'avantage qu'on a nous, les Européens, c'est qu'on joue entre nous avec des matchs de haut niveau tout le temps. Quand on arrive à la Coupe du monde, on est prêts, là où le Brésil et l'Argentine n'ont pas ce niveau-là en Amérique du Sud. Le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe », avait expliqué Mbappé. Forcément, en finale de la Coupe du monde, l’Argentine avait à coeur de montrer qu’il avait tort.

« Le football sud-américain est de premier niveau »

Suite à cette Coupe du monde, Lionel Scaloni a d’ailleurs été interrogé sur les propos tenus par Kylian Mbappé concernant le football sud-américain. Rapporté par RMC , le sélectionneur de l’Argentine a alors… pris la défense du Français, évoquant une mauvaise interprétation des idées de Mbappé. « Je ne veux pas de polémiques avec la question des Européens et des Sud-Américains. Le football sud-américain est de premier niveau. Les équipes sud-américaines sont de premier niveau, elles ont des joueurs qui jouent partout et il me semble que les propos de certains joueurs sont mal interprétés là-bas », a d’abord expliqué Scaloni.

« Ses propos ont été mal interprétés pour moi »