Équipe de France : L’énorme avertissement lancé par un coéquipier de Mbappé

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Battue en finale de la dernière Coupe du monde, l’équipe de France n’est pas parvenue à conserver son titre. Malgré tout, le parcours reste plus qu’honorable vu les absences de taille. Eduardo Camavinga en a conscience, les Bleus ont une génération dorée et l’avenir s’annonce radieux.

Quatre ans après le sacre en Russie, l’équipe de France était toute proche de rééditer l’exploit au Qatar. Au terme d’un nouveau parcours incroyable, les Bleus se sont inclinés aux tirs au but face à l’Argentine de Lionel Messi. Une défaite plus que difficile à digérer vu le scénario incroyable de la finale.

L’avenir s’annonce radieux pour les Bleus

Malgré l’énorme frustration de Kylian Mbappé et ses coéquipiers, cette nouvelle finale est un indicateur très clair du vivier que possède la France. Eduardo Camavinga, qui a participé à cette Coupe du monde, a conscience du niveau des générations en place et de celles qui arrivent.

Il fait une révélation sur Benzema, le Real Madrid va adorer https://t.co/qf8i8O1NHp pic.twitter.com/sej9CXaCHX — le10sport (@le10sport) April 11, 2023

«J'espère qu'on va remporter d’énormes trophées»