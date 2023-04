Surprise, Deschamps a complètement retourné sa veste

Thomas Bourseau

Comme ce fut le cas à la Coupe du monde, Didier Deschamps avait prévu d’utiliser Eduardo Camavinga en tant que latéral gauche. Mais une discussion entre le milieu de terrain du Real Madrid et le sélectionneur de l’équipe de France a totalement changé la donne.

Dans le cadre du rassemblement de mars au cours duquel l’équipe de France a démarré au mieux les qualifications pour l’Euro 2024 avec deux victoires face aux Pays-Bas (4-0) et face à l’Irlande (1-0), Didier Deschamps avait annoncé la couleur. Dans la lignée de la Coupe du monde au Qatar où Eduardo Camavinga avait été utilisé en tant que latéral gauche pour faire souffler Theo Hernandez face à la Tunisie notamment, le milieu de terrain du Real Madrid allait devoir rempiler à ce poste.

Deschamps a revu sa copie et a utilisé Camavinga en tant que milieu en mars

Cependant, la réalité a été tout autre pour Eduardo Camavinga qui est entré en jeu face aux Pays-Bas lors du dernier quart d’heure en tant que milieu de terrain. Et pire, l’international français a été aligné d’entrée dans l’entrejeu de l’équipe de France face à l’Irlande en tant que milieu de terrain.

«Je lui avais dit que je méritais d'avoir une petite place en milieu de terrain»