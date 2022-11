Équipe de France : Légende à l'OM, il fait l'unanimité chez les Bleus

La rédaction

Steve Mandanda a profité du forfait de Mike Maignan pour participer à la Coupe du Monde. Et l'ancien portier de l'OM semble faire l'unanimité chez les Bleus. Présent en conférence ce dimanche, Raphaël Varane s’est exprimé sur l’importance du gardien numéro 2, qui devrait disputer la rencontre face à la Tunisie ce mercredi.

Il y a quelques mois, Steve Mandanda ne faisait plus partie des plans de Didier Deschamps. Performant avec le Stade Rennais, il a su profiter de l’absence de Mike Maignan pour participer à la Coupe du Monde. La semaine dernière, il s’était d’ailleurs exprimé sur son retour avec les Bleus .

« Je donnerai le maximum pour que le groupe puisse être champion du monde »

Lors d’un entretien accordé au Canal Football Club dimanche dernier, Steve Mandanda était revenu sur son rôle au sein du groupe de l’Équipe de France. Il avouait notamment qu’il donnerait son maximum pour remporter la Coupe du Monde. « Mon rôle au coeur des Bleus ? Ça fait partie un peu de ma personnalité, si j’ai quelque chose à dire, je le dis. Après, ce qui est important, c’est de savoir comment on le dit et à qui on le dit. Il y a certains joueurs, on peut directement leur dire sans problème alors qu’il y en a d’autres qui ont plus d’égo et il faut les prendre à part pour discuter et employer des termes différents. Je donnerai le maximum pour que le groupe puisse être champion du monde et ça c’est l’objectif principal et l’unique objectif. »

« Il a un rôle de grand frère »

Présent en conférence de presse ce dimanche, Raphaël Varane s’est exprimé sur le rôle de Steve Mandanda au sein de l’Équipe de France. Il considère l'ancien gardien de l'OM comme un pilier. « Il a un rôle de grand frère, c'est le plus expérimenté, sa parole est écoutée, il est garant du bon état d'esprit du groupe. Il sait prendre la parole, tirer le groupe dans la bonne direction, sa parole est rassurante. Il peut faire le relais avec le staff. »

Mandanda titulaire face à la Tunisie ?