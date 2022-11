Mercato - OM : Le vestiaire valide le successeur de Mandanda

Thibault Morlain

Ne voulant pas revivre le calvaire de la saison dernière, Steve Mandanda a donc quitté l’OM lors du dernier mercato estival. Un départ qui a obligé Pablo Longoria à s’activer pour trouver un nouveau gardien. Et c’est ainsi Ruben Blanco qui a rejoint le club phocéen. Et au sein du vestiaire de l’OM, on est sous le charme.

Libéré de ses deux dernières années de contrat à l’OM, Steve Mandanda a pris la direction de Rennes. Un départ qui a plus que jamais confirmé Pau Lopez comme gardien numéro 1 du club phocéen. Mais il fallait lui trouver une doublure suite à ce départ de Mandanda. Ça a été chose faite grâce au prêt de Ruben Blanco.

« C’est un très grand gardien »

Même si Ruben Blanco joue peu à l’OM, il est très apprécié au sein du vestiaire. Dans Objectif Match , Leonardo Balerdi a ainsi dit tout le bien qu’il pensait du remplaçant de Steve Mandanda. « Comme je lui ai déjà dit, c'est un très grand gardien. J'ai été agréablement surpris de la belle personne qu'il est », a expliqué l’Argentin.

« C'est fondamental pour l’équipe »