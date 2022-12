Equipe de France : Le vestiaire des Bleus a mis la pression à Deschamps

Arnaud De Kanel

Alors qu'il avait opté pour un système de jeu novateur à l'Euro 2021 et en Ligue des Nations, Didier Deschamps est revenu à la base pour le Mondial au Qatar. Les mauvais résultats des Bleus l'ont fait changer d'avais mais pas que. En effet, deux cadres de son équipe lui auraient soufflé l'idée de changer sa tactique.

L'équipe de France a bien débuté son Mondial malgré la défaite anecdotique face à la Tunisie. Elle retrouvera d'ailleurs la Pologne ce dimanche pour tenter de décrocher sa place en quarts de finale. Didier Deschamps devrait opter pour une défense à 4, lui qui a changé de système récemment. Et voici les raisons.

Des pistons pas convaincants

Malgré la victoire en Ligue des Nations, les Bleus avaient des carences. Le Parisien rapporte que Deschamps a abandonné l'idée de jouer à trois derrière car il ne trouvait pas en Jonathan Clauss ni en Kingsley Coman, les pistons idéaux.

Lloris et Varane ont tout changé