Équipe de France : Les 3 joueurs de Deschamps qui manquent leur Coupe du Monde 2022

Grâce à sa première place acquise dans le groupe D, la France a validé son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Si les titulaires de Didier Deschamps sont (presque) irréprochables, les remplaçants, quant à eux, peuvent être pointés du doigt. Voici les trois joueurs des Bleus qui manquent leur Mondial pour le moment.

Lors de ses deux premiers matchs de la Coupe du Monde, la France a fait carton plein avec des victoires convaincantes (4-1 contre l'Australie et 2-1 face au Danemark. Toutefois, les Bleus de Didier Deschamps ont eu beaucoup plus de mal face à la Tunisie, s'inclinant 1-0.

Benjamin Pavard, le maillon faible de France-Australie

Lors de la rencontre face à la Tunisie, Didier Deschamps a largement remanié son équipe, avec pas moins de neuf remplacements dans son XI. Pour faire souffler ses cadres, le sélectionneur de l'équipe de France a procéder à une véritable révolution, obligeant même certains joueurs à évoluer dans un nouveau poste. Mais quels sont les joueurs qui ont perdu le plus de points depuis le début de la Coupe du Monde ?

Kolo Muani et Veretout n'ont pas d'excuse face à la Tunisie

Lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde, trois joueurs en particulier ont démérité : Benjamin Pavard, Randal Kolo Muani et Jordan Veretout. D'une part, le défenseur du Bayern a été le maillon faible du premier match de l'équipe de France face à l'Australie. Fautif sur l'ouverture du score adverse, Benjamin Pavard n'a pas rejoué depuis cette rencontre. D'autre part, Randal Kolo Muani et Jordan Veretout sont totalement passés à côté contre la Tunisie. Et contrairement à Eduardo Camavinga, Axel Disasi et Matteo Guendouzi, ils évoluaient dans leur poste de prédilection.