Equipe de France : Métamorphosé au Qatar, Mbappé fait halluciner le vestiaire

Le contraste est saisissant. Il y a un peu plus d'un an, durant le dernier Euro, Kylian Mbappé avait affiché sa crispation et sa relation tendue avec Olivier Giroud avait éclipsé ses prestations sur le terrain. Mais depuis le début de la Coupe du monde, le joueur du PSG apparaît souriant et métamorphosé. Une transformation saluée par les cadres du vestiaire.

L'Euro 2021 restera un mauvais souvenir pour Kylian Mbappé. Auteur du penalty raté face à la Suisse, le joueur du PSG avait reçu une vague d'insultes racistes sur les réseaux sociaux. Peu soutenu par la Fédération française de football, il aurait sérieusement songé à prendre sa retraite internationale, avant de faire machine arrière. Mbappé a repris le court de son histoire avec l'équipe de France avec l'ambition de rapporter une troisième étoile au Qatar.

Mbappé est transformé depuis son arrivée au Qatar

Ce samedi, L'Equipe s'attarde sur le comportement de Mbappé, et la différence avec le dernier Euro est flagrante. Depuis le début de la compétition, le joueur apparaît souriant, plus ouvert, n'hésitant pas à aller à la rencontre de certains fans. Concentré exclusivement sur le terrain, Mbappé n'a pas pris la parole, pour éviter de se prononcer sur certains sujets sensibles, notamment son avenir au PSG. Et cela lui réussit puisqu'il compte déjà trois buts depuis le lancement de ce Mondial.

A 23 ans, il s'affiche comme un leader des Bleus

Présent en équipe de France depuis plusieurs années, malgré ses 23 ans, Kylian Mbappé prendrait de plus en plus de place dans le vestiaire. D'autant que sa relation avec l'ancienne génération représentée par Olivier Giroud se serait grandement améliorée. De quoi faire de Mbappé l'un des leaders du vestiaire ? Selon L'Equipe, c'est son souhait. « Ça fait un moment qu'il est en équipe de France, il peut faire partie des leaders je confirme. Il est très important pour nous, il compte beaucoup pour nous » prévient Randal Kolo Muani, son partenaire.

« Il est irréprochable »