Équipe de France : Lewandowski, Pologne… Un joueur de Deschamps annonce la couleur

Alors que l'Equipe de France se prépare à affronter la Pologne dimanche en huitièmes de finale de la Coupe du monde, les réactions se font nombreuses à propos du prochain adversaire des Bleus. Les hommes de Didier Deschamps semblent être prêts à en découdre, comme en témoigne la déclaration de Kingsley Coman.

Toujours dans l'attente de connaître le résultat final de son match contre la Tunisie (0-1), la France doit se concentrer sur son huitième de finale. Les Bleus affrontent dimanche la Pologne, une rencontre abordée très sérieusement par l"équipe de Didier Deschamps. Kingsley Coman, le milieu de terrain du Bayern Munich, est revenu sur le jeu de la Pologne.

« Soit tu gagnes ou sinon tu fais ta valise et tu rentres »

Qualifiée sans trembler en huitièmes de finale, la France a parfaitement débuté la défense de son titre mondial acquis il y a quatre ans. Désormais, il n'y a plus le droit à l'erreur si elle veut conserver sa couronne. « Très excité, ça va être un huitième de finale, un gros match. On va tout faire pour aller chercher la victoire. Maintenant, ce sont des matches "KO". Ça veut dire qu’il n’y a pas de match nul où l’on peut passer après, non. Soit tu gagnes ou sinon tu fais ta valise et tu rentres. Forcément, c’est une approche différente, il faut être concentré à chaque minute du match, on sait qu’il n’y a pas de deuxième chance. Il va falloir tout donner sur chaque match » a déclaré Kingsley Coman sur TF1.

Lewandowski, le joueur à surveiller

Robert Lewandowski est évidemment identifié comme une menace par l'ensemble des Bleus, à commencer par le joueur de 26 ans : « Le mieux, c’est de faire en sorte qu’il ne ressorte pas la balle, ça reste un attaquant de pointe donc il a besoin d’occasions et de ballons pour marquer. Ce n’est pas le genre de joueur qui va redescendre au milieu de terrain pour dribbler tout le monde, mais à marquer s’il a une bonne balle. Forcément, il va falloir faire en sorte qu’il reçoive le moins de ballons possibles » .

Un jeu polonais analysé