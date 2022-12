Équipe de France : Mbappé, Lewandowski…. Avant la Pologne, Macron lâche un gros message aux Bleus

La rédaction

A la veille du huitième de finale de Coupe du monde entre la France et la Pologne, Emmanuel Macron a lui aussi pris les paris concernant le score de la rencontre. Dans un entretien accordé au Parisien, le chef de l'Etat s'est prononcé sur la sélection tricolore et imagine cette dernière s'imposer face aux hommes de Czeslaw Michniewicz ce dimanche (16h).

Toujours très actif lorsqu'il s'agit de glisser un petit mot aux Bleus, Emmanuel Macron, même à l'étranger, n'hésite pas à soutenir son équipe. Dans une interview pour Le Parisien , le Président de la République s'est prononcé sur le huitième de finale de Coupe du monde qui attend la France contre la Pologne.

« C'est un collectif remarquable »

Emmanuel Macron salue notamment la force collective de l'équipe dirigée par Didier Deschamps : « C’est un collectif remarquable. Qui a su faire face à un vrai choc avec la blessure de Benzema, qu’ils ont su absorber. C’est la force de cette équipe, qui a géré avec beaucoup d’intelligence la rotation des joueurs, et qui arrive en forme face à la Pologne » .

Equipe de France : Avant la Pologne, Deschamps reçoit une excellente nouvelle https://t.co/00fWTzVSnm pic.twitter.com/sTxaaqYSQH — le10sport (@le10sport) December 3, 2022

Un succès attendu face à la Pologne