Équipe de France : La grosse mise au point de Deschamps sur son avenir

Arnaud De Kanel

L'équipe de France débutera son Mondial mardi face à l'Australie. Il décidera sans doute du futur de Didier Deschamps alors que son avenir à la tête des Bleus reste incertain. Le sélectionneur tricolore n'est pas inquiet et attend l'avenir avec impatience. S'il n'est pas reconduit par Noël Le Graët, il se tient prêt à rebondir.

L'avenir de Didier Deschamps fait couler beaucoup d'encre. Et pour cause, la tête du sélectionneur sera mise à prix au Mondial et Zinédine Zidane reste en embuscade. Or, s'il quitte l'équipe de France, il n'exclut pas de retrouver un banc.

Equipe de France : Deschamps a fait son mea culpa avec Giroud https://t.co/fYNzpf4lDN pic.twitter.com/hVZnM2ZPsc — le10sport (@le10sport) November 18, 2022

«Je ne m'interdis rien»

Dans un long entretien accordé au Figaro , Didier Deschamps s'est exprimé sur ce qu'il compte faire après l'équipe de France : « Coacher en Angleterre ? L'anglais n'est pas la langue que je maitrise le mieux. Dans tous les cas, j'irai à un endroit où je parle bien. Je ne m'interdis rien et ce n'est pas ouvrir une porte ou quoi que ce soit de dire cela. »

«La suite sera de toute façon très bien»