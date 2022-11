Équipe de France : Benzema et Varane blessés, Hernandez fait une annonce

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Mardi prochain, l’équipe de France disputera son premier de Coupe du monde face à l’Australie. A quelques jours de l’échéance, Karim Benzema et Raphaël Varane ne se sont toujours pas entraînés avec le groupe. Présent en conférence de presse, Lucas Hernandez est revenu sur l’état de forme de ses coéquipiers.

A quelques jours du premier match de l’équipe de France dans cette Coupe du monde, les Bleus affinent leur préparation au Qatar où ils sont arrivés mercredi dernier. Ce qui inquiète surtout Didier Deschamps pour le moment, c’est l’état de forme de Karim Benzema et Raphaël Varane, deux titulaires indiscutables.

Varane et Benzema font planer le doute

Depuis sa blessure contre Chelsea, Raphaël Varane n’a plus rejoué avec Manchester United. Situation différente pour Karim Benzema qui est revenu à plusieurs reprises mais sans jamais récupérer entièrement de ses pépins physiques.

« Je ne peux pas dire s'ils seront là mardi »