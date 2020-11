Foot - Équipe de France

Équipe de France : L'anecdote de Mandanda sur son lien avec Marcus et Lilian Thuram

Publié le 10 novembre 2020 à 14h51 par La rédaction

International français depuis 2008, Steve Mandanda a pu évoluer aux côtés de Lilian Thuram pour un court moment. À présent, le portier de l’OM côtoie son fils Marcus en Équipe de France. De quoi lui permettre d’effectuer un lien.