Equipe de France : Deschamps justifie l'absence de Ferland Mendy

Publié le 5 novembre 2020 à 18h05 par La rédaction

Présent lors du dernier rassemblement en octobre dernier, Ferland Mendy a été écarté par Didier Deschamps au profit de Lucas Digne et Lucas Hernandez. Une décision justifiée par le sélectionneur français.