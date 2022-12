Equipe de France : Karim Benzema reçoit un énorme soutien à l’OM

Thibault Morlain

Malgré son absence au Qatar pour la Coupe du monde avec l’équipe de France, Karim Benzema a fait énormément parler de lui. Au coeur de la polémique, le joueur du Real Madrid a d’ailleurs fini par prendre sa retraite internationale. Dans cette situation compliquée, Benzema peut tout de même compter sur le soutien de Dimitri Payet.

Blessé à une cuisse, Karim Benzema a dû déclarer forfait pour la Coupe du monde. Mais voilà que cette absence avec l’équipe de France fait aujourd’hui polémique. En parallèle, KB9 a pris une grosse décision en prenant sa retraite internationale. De quoi alors faire réagir Dimitri Payet et le joueur de l’OM a pris la défense de Benzema.

Payet et la retraite internationale de Benzema

A l’occasion d’un entretien accordé à La Provence , Dimitri Payet s’est alors livré sur le sujet Karim Benzema. « Ça, on ne sait pas ! C'est vous qui transformez... (rires) Ma femme m'a dit pareil. Je lui ai dit que tant qu'il ne le dira pas, je n'y croirais pas... C'est vrai qu'il y a un sous-entendu dans son message, mais je pense qu'il a encore des choses à donner à la sélection », a-t-il tout d’abord lancé concernant l’annonce de Benzema sous-entendant sa retraite internationale.

« C'est incroyable qu'on puisse encore chercher des trucs pour semer la zizanie »