Equipe de France : Il flambe aux JO et envoie un message à Deschamps

Alors que l’équipe de France a décroché la médaille d’argent aux Jeux Olympiques Paris 2024, Jean-Philippe Mateta a été un des grands artisans du bon parcours des hommes de Thierry Henry. Présélectionné par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement, l’attaquant de Crystal Palace compte tout faire pour être appelé par le sélectionneur des Bleus à l’avenir.

Hormis les convocations de Michael Olise (22 ans, Bayern Munich) et Manu Koné (23 ans, AS Rome), Didier Deschamps n’a pas vraiment réservé de surprise au moment de dévoiler sa liste pour le prochain rassemblement de l’équipe de France. Si certains attendaient Jean-Philippe Mateta, ce dernier devra encore patienter avant de découvrir les A.

Surprise en équipe de France, Deschamps fait une annonce https://t.co/EH9s0JLpYP pic.twitter.com/gsgLEbJbls — le10sport (@le10sport) September 1, 2024

Mateta bientôt convoqué par Deschamps ?

Avec cinq buts au compteur, l’attaquant âgé de 27 ans a été un des grands artisans du bon parcours de l’équipe de France lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. S’il n’a pas été convoqué par Didier Deschamps, Jean-Philippe Mateta a tout de même été présélectionné, ce qui lui donne un surplus de motivation.

« Comme je suis présélectionné, ça me donne encore plus envie de travailler »

« Déception, je ne pense pas déception. Comme je suis présélectionné, ça me donne encore plus envie de travailler et d’avoir plus de résultats pour espérer y aller », a déclaré Jean-Philippe Mateta, dans un entretien accordé à Canal+.