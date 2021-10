Foot - Équipe de France

Équipe de France : Lloris affiche sa motivation avant la finale contre l’Espagne

Publié le 9 octobre 2021 à 18h27 par La rédaction

Présent en conférence ce samedi à la veille de la finale de la Ligue des nations contre l’Espagne, Hugo Lloris s’est prononcé sur l’importance de ce rendez-vous.