Équipe de France : Les vérités de Griezmann sur le record de Thierry Henry !

Publié le 8 octobre 2021 à 22h50 par A.D.

Auteur de 41 buts en Bleu, Antoine Griezmann n'est plus qu'à 10 buts du record de Thierry Henry. Interrogé sur le sujet, l'attaquant de l'Atlético a analysé ses chances de passer devant la légende d'Arsenal.