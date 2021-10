Foot - Equipe de France

Equipe de France : Axel Witsel envoie un message aux Bleus !

Publié le 4 octobre 2021 à 23h20 par La rédaction

Alors que l’Equipe de France retrouvera la Belgique ce jeudi, Axel Witsel assure que l’élimination au Mondial 2018 est maintenant pleinement digérée.