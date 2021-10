Foot - Equipe de France

Équipe de France : Griezmann évoque un souhait pour la finale face à l’Espagne !

Publié le 8 octobre 2021 à 18h55 par La rédaction

Qualifiée pour la finale de la Ligue des Nations, l’Équipe de France se frottera dimanche à l’Espagne, match au cours duquel Antoine Griezmann disputera sa 100ème sélection avec les Bleus. L’occasion pour lui d’évoquer une double célébration.