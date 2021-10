Foot - Equipe de France

Equipe de France : Gros coup dur pour Deschamps avant l’Espagne !

Publié le 9 octobre 2021 à 10h42 par H.G.

Alors que l’Equipe de France affrontera l’Espagne ce dimanche pour la finale de la Ligue des Nations, Didier Deschamps devra se passer des services d’Adrien Rabiot.

C’est une absence qui tombe au pire moment. En effet, à près de vingt-quatre heures de la finale de la Ligue des Nations entre l’Equipe de France et l’Espagne, la FFF annonce qu’Adrien Rabiot manquera la rencontre. Et pour cause, le milieu de terrain de la Juventus a été testé positif à la Covid-19 et a donc été placé à l’isolement. Selon toute vraisemblance, Didier Deschamps le remplacera par Aurélien Tchouaméni dans son onze de départ à Milan ce dimanche aux côtés de Paul Pogba.