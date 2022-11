Equipe de France : Henry, records... Giroud annonce la couleur pour le Qatar

Arnaud De Kanel

Au Qatar, Olivier Giroud disputera son troisième Mondial avec les Bleus après celui du Brésil en 2014 et surtout de Russie en 2018. L'attaquant milanais arrive dans une forme brillante, fort de ses 9 buts marqués depuis le début de la saison. Redoutable chasseur de record malgré lui, Giroud pourrait en battre deux au Mondial.

Les années passent mais rien ne semble pouvoir être en mesure de faire vaciller l'inoxydable Olivier Giroud. A 36 ans, la tour de contrôle tricolore est du voyage au Qatar pour défendre le titre de 2018. Et avec la blessure de Karim Benzema, son temps de jeu devrait être revu à la hausse. L'occasion parfaite pour devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France et devancer Thierry Henry.

Equipe de France : Deschamps en rajoute une couche sur son avenir https://t.co/tCUtFeSJ2X pic.twitter.com/r3cUKLzbhj — le10sport (@le10sport) November 21, 2022

«Battre le record de Titi serait un bonus»

Avec 49 buts en bleu, Olivier Giroud n'est plus qu'à deux longueurs d'égaler le record de Thierry Henry et ses 51 réalisations. Une statistique glorifiante qui viendrait récompenser sa régularité depuis que Didier Deschamps lui fait confiance. Mais il n'est pas obsédé par cela. « Je mesure ma chance de jouer cette Coupe du monde. Je le prends comme si j'étais un jeune joueur qui disputerait sa première. Battre le record de Titi serait un bonus, mais l'objectif principal est d'aller le plus loin possible avec l'équipe en apportant ma pierre à l'édifice. Après, si je peux me rapprocher de lui... » admet Giroud dans un entretien accordé au Parisien .

Giroud va battre un record