Equipe de France : Griezmann sort du silence pour cette polémique

Thibault Morlain

Ce mercredi, l’équipe de France s’est inclinée face à la Tunisie (1-0). Les Bleus pensaient toutefois arracher le nul grâce à un but d’Antoine Griezmann dans les arrêts de jeu. Une réalisation finalement refusée pour un hors de jeu, mais cette décision arbitrable a suscité l’incompréhension et la polémique. Griezmann a d’ailleurs livré son ressenti.

Déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde et quasiment assurée de terminer première de son groupe, l’équipe de France s’est inclinée face à la Tunisie ce mercredi (1-0). Cela aurait toutefois pu se terminer sur un score nul si le but d’Antoine Griezmann n’avait pas été refusé pour un hors-jeu. Un hors-jeu qui fait toutefois l’objet d’une polémique…

« Les arbitres font des choix, il faut les accepter »

Alors que l’équipe de France a demandé des explications suite à la décision de l’arbitre, Antoine Griezmann a avoué être dans le flou après l’annulation de son but. Rapporté par Le Parisien , le numéro 7 des Bleus a confié : « Pourquoi mon but a-t-il été annulé ? Aucune idée. Les arbitres font des choix, il faut les accepter ».

« Je n’ai pas trop compris »