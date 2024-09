Équipe de France : Griezmann s'en va, Deschamps est poussé vers la sortie !

Jean de Teyssière

Ce lundi, le foot français a vécu un véritable tremblement de terre : Antoine Griezmann prend sa retraite internationale, contre toute attente. Le numéro 7 de l’équipe de France et de l’Atlético de Madrid l’a annoncé via une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux et c’est avec lui tout une page de l’histoire de l’équipe de France qui s’éteint.

L'équipe de France a perdu son maître à jouer. Antoine Griezmann a annoncé sa retraite internationale ce lundi et laisse ses coéquipiers orphelins du seul créateur que le milieu de terrain avait à sa disposition. « Aujourd'hui, c'est avec une profonde émotion que je vous annonce ma retraite en tant que joueur de l'équipe de France. Après 10 années incroyables, marquées par des défis, des succès et des moments inoubliables, il est temps pour moi de tourner une page et de laisser la place à la nouvelle génération. Porter ce maillot a été un honneur et un privilège depuis mars 2014 et jusqu'à septembre dernier. J'ai eu la chance de vivre ces moments incroyables aux côtés de coéquipiers exceptionnels. Nous avons partagé des victoires qui resteront gravées à jamais dans nos mémoires », peut-on notamment lire...

Griezmann, 10 ans de carrière en Bleu

En mars 2014, un petit nouveau fait son apparition dans le groupe de Didier Deschamps : Antoine Griezmann. Après plusieurs années de rejet de la part des clubs français, voilà le natif de Mâcon être appelé à jouer pour l’équipe nationale, alors qu’il évolue à la Real Sociedad. Il deviendra rapidement l’homme fort de Deschamps et mènera les Bleus au sommet du monde en 2018. Le palmarès aurait pu être encore plus conséquent si l’équipe de France avait remporté ces finales de 2016 à l’Euro et 2022 à la Coupe du monde. Dix ans après, clap de fin pour « Grizou » qui annoncé sa retraite internationale.

«Deschamps doit partir»

Sur son compte X, le journaliste Mohamed Toubache-Ter a réagi à la retraite internationale d’Antoine Griezmann et a invité le le sélectionneur des Bleus à faire de même : « Didier Deschamps doit partir ! L’équipe de France ne lui appartient pas ! »