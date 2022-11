Foot - Equipe de France

Equipe de France : Giroud au Qatar, les explications de Deschamps

Publié le 9 novembre 2022 à 22h00

Thibault Morlain

Homme fort de Didier Deschamps lors du sacre mondial en 2018, Olivier Giroud n’entrait plus vraiment dans les plans du sélectionneur de l’équipe de France dernièrement. Malgré ses performances au Milan AC, l’attaquant était dans l’incertitude concernant sa présence au Qatar. Finalement, il sera bien là et Deschamps s’est expliqué.

Ce mercredi, Didier Deschamps a dévoilé sa liste des 25 appelés pour disputer la Coupe du Monde au Qatar avec l’équipe de France. Et au final, il n’y a pas vraiment de surprise. En attaque, on retrouve bel et bien Olivier Giroud. Des questions pouvaient pourtant se poser concernant la présence de l’attaquant du Milan AC. En effet, ces derniers mois, Didier Deschamps ne semblait plus vraiment compter sur le champion du monde 2018.

Equipe de France : Voilà la liste de Deschamps pour la Coupe du monde https://t.co/yLuOXWqAo0 pic.twitter.com/E7QzBQOLhT — le10sport (@le10sport) November 9, 2022

« On a eu des discussions fréquemment »

Finalement, Olivier Giroud sera bien au Qatar aux côtés de Kylian Mbappé ou Karim Benzema. Et suite à son annonce de la liste, sur le plateau de TF1 , Didier Deschamps a commenté son choix avec Olivier Giroud : « Giroud connaît le statut et ma position. On a eu des discussions fréquemment ».

« La situation a évolué »