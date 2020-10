Foot - Equipe de France

Equipe de France : Wesley Fofana a de grandes ambitions chez les Bleus !

Publié le 18 octobre 2020 à 23h20 par La rédaction

Actuel international espoir et nouveau joueur de Leicester City, Wesley Fofana voit grand pour son avenir, et a évoqué son rêve d'être sélectionné en Equipe de France.