Foot - Equipe de France

Équipe de France : Euro, Coupe du monde… Antoine Griezmann fait passer un gros message !

Publié le 14 novembre 2021 à 21h05 par La rédaction

Ayant manqué le coche à l’Euro avec ses coéquipiers, Antoine Griezmann a évoqué une Équipe de France changée pour la prochaine Coupe du monde où les Bleus défendront leur titre. Griezmann en a profité pour lancer un appel !