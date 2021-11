Foot - Équipe de France

Équipe de France : L’énorme joie de Mbappé après la qualification pour le Mondial 2022 !

Publié le 13 novembre 2021 à 23h14 par B.C.

Auteur d’un quadruplé face au Kazakhstan (8-0), Kylian Mbappé s’est livré sur sa prestation XXL permettant aux Bleus de se qualifier pour le Mondial au Qatar.