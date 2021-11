Foot - Équipe de France

Équipe de France : Deschamps félicite ses joueurs après le Kazakhstan !

Publié le 13 novembre 2021 à 23h05 par La rédaction mis à jour le 13 novembre 2021 à 23h06

Après l’écrasante victoire de l’équipe de France contre le Kazakhstan (8-0) ce samedi, Didier Deschamps s’est prononcé sur la prestation de ses joueurs.