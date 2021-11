Foot - Équipe de France

Équipe de France : Benzema savoure la victoire XXL face au Kazakhstan

Publié le 13 novembre 2021 à 22h56 par La rédaction mis à jour le 13 novembre 2021 à 22h57

Alors que la France a déroulé face au Kazakhstan ce samedi (8-0), Karim Benzema n’a pas caché sa joie après avoir inscrit un doublé.