Foot - Équipe de France

Équipe de France : Deschamps donne des nouvelles de Benzema

Publié le 12 novembre 2021 à 17h48 par La rédaction

Alors que Karim Benzema s’est entraîné à part ces derniers jours, Didier Deschamps s’est prononcé sur l’état de l’attaquant, à la veille de recevoir le Kazakhstan.