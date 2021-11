Foot - Équipe de France

Équipe de France : Giroud interpelle Deschamps pour un retour chez les Bleus !

Publié le 9 novembre 2021 à 19h05 par La rédaction

Absent des trois derniers rassemblements de l’Équipe de France, Olivier Giroud a profité de la promotion de son livre intitulé Toujours y croire pour faire passer un message au sélectionneur Didier Deschamps.