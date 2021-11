Foot - Équipe de France

Équipe de France : Une retraite internationale ? Giroud monte au créneau !

Publié le 8 novembre 2021 à 22h20 par La rédaction mis à jour le 8 novembre 2021 à 22h54

Bien qu’il n’ait pas été appelé lors des trois derniers rassemblements des Bleus, Olivier Giroud n’est pas prêt à dire au revoir à l’Équipe de France et à son rêve bleu.