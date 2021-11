Foot - Equipe de France

Equipe de France : Kimpembe remplacé par Lenglet !

Publié le 4 novembre 2021 à 18h40 par La rédaction

Appelé ce jeudi par Didier Deschamps, Presnel Kimpembe ne pourra finalement pas tenir sa place lors des prochains rendez-vous de l’équipe de France.