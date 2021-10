Foot - Equipe de France

Équipe de France : Saint-Maximin envoie un message à Deschamps !

Publié le 31 octobre 2021 à 9h05 par La rédaction mis à jour le 31 octobre 2021 à 9h06

Auteur d'un bon début de saison, Allan Saint-Maximin estime avoir le niveau pour l'équipe de France. Et le joueur de Newcastle a envoyé un message direct à Didier Deschamps à l'approche de l'annonce de la prochaine sélection.