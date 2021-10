Foot - Equipe de France

Equipe de France : Téji Savanier interpelle Didier Deschamps !

Publié le 30 octobre 2021 à 22h40 par La rédaction

Performant sous les couleurs de Montpellier, Téji Savanier a annoncé qu'il rêvait de porter le maillot de l'équipe de France.